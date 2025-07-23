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Автозавод "Урал" отзывает 2,6 тыс. грузовиков для установки устройства вызова экстренных служб

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Автозавод "Урал" отзывает на российском рынке 2626 крупнотоннажных грузовиков Урал Next для планового дооснащения модулями вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, сообщил Росстандарт.

Под отзывную кампанию подпали грузовики, реализованные в 2022-2024 годах.

На отзываемых машинах бесплатно установят и активируют устройства вызова экстренных оперативных служб.

Представители АО "Автозавод "Урал" письмом или по телефону проинформируют об отзывной кампании владельцев автомобилей, которых она затрагивает. Самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Урал ЭРА-ГЛОНАСС
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