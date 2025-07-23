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Путин подписал закон о центрах обработки данных

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о центрах обработки данных (ЦОД), сообщает официальный портал правовой информации.

В частности, предусматривается введение с 1 марта 2026 года понятия ЦОДа - это совокупность зданий, их частей или помещений, объединённых единым назначением, включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку и (или) хранение данных. Предусматривается, что майнинговая инфраструктура не сможет размещаться в ЦОДах.

Как сообщил ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, согласно закону, в России должен появиться реестр ЦОДов, требования к которым установит правительство России.

"По сути, законопроект создаст условия для их развития, потому что центры обработки данных - важнейшая часть всей цифровой инфраструктуры, они нужны даже в отдалённых регионах. Развитие ЦОДов обязательно для борьбы с цифровым неравенством на разных территориях в стране", - отметил Боярский.

Владимир Путин
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