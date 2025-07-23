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Самозапрет на кредиты оформили на "Госуслугах" 13,5 млн россиян

Самозапрет на кредиты оформили на "Госуслугах" 13,5 млн россиян
Фото: "Интерфакс"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Самозапрет за выдачу кредитов с 1 марта этого года установили через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) более 13,5 млн россиян, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Через "Госуслуги" у нас 800 тыс. пользователей запретили совершение сделок с недвижимостью без (их - ИФ) очного присутствия, а с 1 марта 13,5 млн граждан через "Госуслуги" установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде", - сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В ходе ПМЭФ-2025 в середине июня вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил журналистам, что самозапрет оформили более 12 млн человек.

Тогда он сообщил, что правительство планирует расширить применение механизмов самозапретов, чтобы предоставить гражданам дополнительные инструменты для защиты в цифровой среде. В частности, уже с 1 августа у россиян появится возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков. Обе функции будут доступны через сайты и мобильные приложения сотовых операторов, уточнил вице-премьер.

Кроме того, с сентября этого года через Госуслуги россияне также смогут устанавливать самозапрет на оформление сим-карт.

Возможность оформить самозапрет на кредиты и займы появилась на Госуслугах 1 марта. Эта услуга также будет доступна в многофункциональных центрах (МФЦ), которые реализуют такую возможность не позднее 1 сентября 2025 года.

Максут Шадаев Минцифры Госуслуги
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