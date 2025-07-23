Путин подписал закон о профессионалитете

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой форме образовательной деятельности - профессионалитете и проведении государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, сообщает официальный портал правовой информации.

Законом предусматривается, что при организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (СПО) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может применяться профессионалитет - форма организации образовательной деятельности, предусматривающая участие работодателя (работодателей) в управлении образовательной организацией и в организации образовательной деятельности на всех этапах разработки и реализации указанных образовательных программ, включая практическую подготовку, в целях кадрового обеспечения соответствующих отраслей экономики и социальной сферы.

Также устанавливается, что в государственных и муниципальных профессиональных образовательных организациях, являющихся бюджетными учреждениями, за исключением образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, формируются управляющие советы.

Управляющий совет осуществляет рассмотрение и согласование образовательных программ, программы развития профессиональной образовательной организации, мониторинг ее реализации, а также рассматривает иные вопросы совершенствования образовательной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности профессиональной образовательной организации, отнесенные уставом профессиональной образовательной организации к компетенции управляющего совета.

Кроме того, устанавливается, что государственная итоговая аттестация (ГИА) по образовательным программам СПО будет проводиться в форме демонстрационного экзамена, а также в иных формах, которые устанавливаются министерством просвещения РФ: для обучающихся по образовательным программам СПО в области искусств, медицинского образования, фармацевтического образования, в области подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка; для обучающихся по образовательным программам СПО в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок вступления их в силу.