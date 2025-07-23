Подписан закон о кадастровой оценке с использованием Национальной системы пространственных данных

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому государственная кадастровая оценка в регионах будет проводиться с использованием Национальной системы пространственных данных (НСПД).

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что сейчас государственные бюджетные учреждения используют программные продукты, однако единых требований к программному обеспечению нет. Также отсутствуют структурированные понятные данные об объекте оценки, которые используются при расчете кадастровой стоимости.

НСПД начнут использовать с 2026 года. Это позволит повысить прозрачность кадастровой оценки.

Создание НСПД включено в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года для обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды.