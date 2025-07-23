Путин подписал закон о льготах для туроператоров по дружественным странам

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит льготы для туроператоров, отправляющих туристов в дружественные страны.

Документ вводит в основной отраслевой закон "Об основах туристской деятельности в РФ" новую статью "Особенности определения размера финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма, формирующего туристский продукт, предусматривающий выезд туристов в сопредельные государства".

В соответствии со статьей для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма и формирующих только туристский продукт в сопредельные государства, которые включены в перечень, установленный правительством РФ, размер финансового обеспечения составит 500 тысяч рублей, как для туроператоров, ведущих деятельность в сфере внутреннего или въездного туризма.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский отметил, что эта мера очень важна для развития сотрудничества в сфере туризма с соседними странами.

"Мера крайне важна для развития туристического сотрудничества с нашими ближайшими соседями, где уже сформирован устойчивый и динамично растущий турпоток. В отличие от классических выездных направлений, эти маршруты не сопряжены с традиционными рисками - здесь активно развита локальная перевозка, есть возможность беспрепятственного наземного сообщения, а значительная часть туристов путешествует самостоятельно", - сказал он.

По словам Уманского, отправка туристов в Белоруссию не должна регулироваться теми же механизмами финансовых гарантий, что и туры в Юго-Восточную Азию или Южную Америку.

"Закон устраняет эту избыточную нагрузку, приводя регулирование в соответствие с реальной спецификой направлений. Это создаст туроператорам комфортные условия для работы, позволит наращивать объемы и укреплять партнерство с нашими соседями", - добавил он.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что закон позволит снизить стоимость туров в сопредельные страны.

Как отмечают в РСТ, сейчас финансовое обеспечение для туроператоров по дружественным странам должно составлять не менее 50 млн рублей. Чтобы его получить, туроператоры должны заплатить 2 млн рублей в год. Сейчас сумма обеспечения снизится до 500 тыс. рублей, а его стоимость - до 20 тыс.

Перечень стран, для работы с которыми будут снижены фингарантии, в ближайшее время определит правительство. Первоначально РСТ предлагал включить в него только Абхазию и Белоруссию. Закон начнет действовать с 1 сентября.