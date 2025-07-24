Басманный суд арестовал бывшего вице-губернатора Челябинской области Богашова

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Москве Басманный суд арестовал бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова, обвиняемого в незаконном строительстве оздоровительного комплекса.

"Судом в отношении Богашова Александра Евгеньевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 22 сентября", - сообщили в суде.

Бывшего чиновника 23 июля задержали в Челябинске и этапировали в Москву. Ему вменяется часть 3 статьи 286 УК (превышение полномочий группой лиц по предварительному сговору). Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Вместе с Богашовым были задержаны управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов.

По версии следствия, чиновники через подконтрольную строительную компанию незаконно построили оздоровительный комплекс на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн рублей.