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Басманный суд арестовал бывшего вице-губернатора Челябинской области Богашова

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Москве Басманный суд арестовал бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова, обвиняемого в незаконном строительстве оздоровительного комплекса.

"Судом в отношении Богашова Александра Евгеньевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 22 сентября", - сообщили в суде.

Бывшего чиновника 23 июля задержали в Челябинске и этапировали в Москву. Ему вменяется часть 3 статьи 286 УК (превышение полномочий группой лиц по предварительному сговору). Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Вместе с Богашовым были задержаны управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов.

По версии следствия, чиновники через подконтрольную строительную компанию незаконно построили оздоровительный комплекс на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн рублей.

Басманный суд Челябинск Александр Богашов Роман Менжинский Эльдар Белоусов Челябинская область
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