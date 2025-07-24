Арестованы управделами губернатора и министр имущества Челябинской области

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до конца сентября управделами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского и министра имущества региона Эльдара Белоусова, сообщили в суде.

Ранее в этот же день был арестован до 22 сентября бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов.

Как ожидается, защита всех троих обжалует решение об аресте.

Всех троих задержали 23 июля и этапировали в Москву.

Им вменяют часть 3 статьи 286 УК (превышение полномочий группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, чиновники через подконтрольную строительную компанию незаконно построили оздоровительный комплекс на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн рублей.