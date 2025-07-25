Совфед проведет заключительное заседание весенней сессии

в В повестке около 90 вопросов, включая закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на своем заключительном заседании весенней сессии в пятницу рассмотрит порядка 90 вопросов, в том числе закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN.

Так, КоАП РФ будет дополнен статьей 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов", включенных в список экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, комментируя закон в своем телеграм-канале, отметил, что поправки предусматривают наказание за намеренный поиск и использование экстремистских материалов, которые находятся в списке Минюста. "Сейчас в нем порядка 5,5 тыс. таких материалов", - сказал он.

Глава комитета обратил внимание, что закон не предусматривает штрафов за использование запрещенных в РФ Instagram и Facebook с помощью VPN.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин также пояснил, что согласно закону "сам факт использования VPN правонарушением считаться не будет". Закон предусматривает штраф лишь за целенаправленный поиск в интернете экстремистских материалов, пояснил журналистам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. "Если целенаправленно не заниматься поиском экстремистских материалов, бояться нечего", - сказал Валеев.

Закон также вводит ответственность за рекламу VPN-сервисов: штраф для граждан составит от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; для должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, согласно закону, неисполнение владельцем VPN порядка взаимодействия с Роскомнадзором повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; на должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Отказ владельца VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе информационных ресурсов, доступ к которым ограничен, повлечет аналогичный штраф. Такой же штраф последует и за неисполнение владельцем VPN-сервиса обязанности ограничить доступ к запрещенным в РФ информационным ресурсам.

Повторное совершение всех упомянутых выше нарушений влечет штраф для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для должностных лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей; для юридических лиц - от 800 тыс. до одного миллиона рублей.

Данный закон также вводит штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за незаконную передачу абонентского номера иному лицу. В случае передачи юрлицом или ИП возможности пользоваться услугами подвижной радиотелефонной связи лицам без оформления договора последует штраф для индивидуальных предпринимателей в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

В примечании указывается, что не будет являться административным правонарушением "безвозмездная кратковременная передача абонентом" номера иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях.