Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в пятницу в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"23:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Большие очереди машин перед Крымским мостом образовались в ночь на пятницу, днем число транспорта в ожидании досмотра превысило 1,5 тысячи.