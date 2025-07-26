Экипажи самолётов Северного флота в ходе учения нанесли удары по объектам условного противника

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Летчики морской авиация Северного флота в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" отработали нанесение авиаударов по целям на полигоне на Кольском полуострове, сообщила пресс-служба СФ.

"Лётчики отработали задачи по нанесению авиационных ударов по мишеням, имитирующим критически важные объекты противника - командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника на полигоне Лумбовский на Кольском полуострове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было поражено в общей сложности более двух десятков мишеней. По данным объективного контроля, авиационный удар по назначенным целям был выполнен с заданной точностью.

Истребительное прикрытие осуществляли самолёты Су-33 смешанного авиационного корпуса Северного флота. В мероприятии приняло участие 6 единиц авиационной техники, уточняется в пресс-релизе.

Ранее Минобороны России сообщало, что учение "Июльский шторм" проходит в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей с 23 по 27 июля. В манёврах задействованы более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 БРК, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.