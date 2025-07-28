Глава "Роскосмоса" анонсировал переговоры с новым руководством NASA в США

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил о запланированной встрече с новым руководством NASA в США во время пуска корабля Crew Dragon с российским космонавтом к МКС.

"У нас планируется встреча с руководителем нового NASA", - сказал Баканов в эфире телеканала "РБК-ТВ".

По его словам, переговоры запланированы в рамках пуска американского корабля Crew Dragon с российским космонавтом к МКС.

"Мы как раз приглашены на этот запуск и проведем ряд переговоров о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве между "Роскосмосом" и NASA", - сообщил Баканов.

По данным NASA, запуск американского корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Платоновым в составе экипажа к МКС планируется осуществить не ранее 31 июля.

15 июля гендиректор "Роскосмоса" сообщил, что представители космических агентств РФ и США в июне провели консультации в Москве по техническому состоянию МКС для выполнения коммерческой миссии Axiom-4.

8 апреля Баканов заявил, что "Роскосмос" рассчитывает на договоренности с новым руководством NASA. Он также заявил, что представители "Роскосмоса" и NASA обсудили на Байконуре планы по развитию орбитального космоса после завершения проекта МКС и планы развития лунной программы.

12 апреля Баканов сообщил о договоренности с NASA синхронизировать сроки завершения работ на Международной космической станции.