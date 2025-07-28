Создание АЭС для Луны может завершиться в 2030-2032 годах

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Атомная электростанция (АЭС), которая необходима для лунных экспедиций, может появиться на рубеже 2030-2032 годов, сообщил РБК-ТВ глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

Он отметил, что "важно все отработать на Земле, чтобы не было никакого риска в космосе".

Баканов подчеркнул, что "АЭС, которую можно прилунить, даст энергетику для тех инфраструктурных модулей, которые могут работать самостоятельно, и - ждать прихода человека".

По его словам, работы в этом направлении ведутся в рамках федерального проекта "Космический атом" совместно "Роскосмосом", Курчатовским институтом и "Росатомом".