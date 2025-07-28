ФСБ сообщила о задержании на Кубани трех человек, планировавших поджоги на объектах транспорта

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Двое россиян и уроженец Центральной Азии задержаны в Краснодарском крае по подозрению в подготовке серии поджогов объектов транспорта и связи, сообщает ФСБ РФ.

"В Краснодарском крае пресечена деятельность двух граждан РФ, 1992 г.р., и 1996 г.р., а также выходца одного из государств Центральной Азии, 1998 г.р., планировавших поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию украинских спецслужб", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным спецслужбы, подозреваемые вступили в мессенджере "Телеграм" в переписку с куратором и по его поручению предприняли неудачную попытку поджога релейного шкафа, обеспечивающего бесперебойную и безаварийную работу железнодорожного оборудования на участке пассажирских перевозок.

"По горячим следам злоумышленники установлены, задержаны и изобличены в совершенном преступлении. В ходе их разработки получены данные о готовившемся поджоге объекта одного из российских сотовых операторов, способном привести к прекращению предоставления услуг связи значительному количеству абонентов", - сказали в ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (покушение на диверсию) и ч. 1 ст. 205 (террористический акт) УК РФ, санкции по которым предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

"ФСБ России вновь отмечает, что спецслужбы Украины для дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения экономического урона государству активно вербуют исполнителей диверсий и терактов на интернет-площадках и в мессенджерах Telegram и WhatsApp по поиску быстрого заработка", - напомнили в ЦОС.

В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что поджог был совершен возле станции Варениковская, "выявлены следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов, обеспечивающих безопасность движения поездов".

По ее словам, двое из подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести.

"По имеющимся данным, злоумышленники совершили противоправное деяние за денежное вознаграждение в криптовалюте, следуя указаниям в мессенджере зарубежного куратора", - сказала Волк.

Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.