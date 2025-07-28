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В НИУ ВШЭ проблему нехватки ливневой канализацией назвали системной

В НИУ ВШЭ проблему нехватки ливневой канализацией назвали системной
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Проблема состояния ливневок в российских городах носит системный характер и требует принципиально иного подхода к решению, считает профессор факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Сергей Сиваев.

"Ливневая канализация - падчерица городского хозяйства. О ней вспоминают только тогда, когда улицы уже превращаются в реки. По данным исследований Вышки, лишь треть улиц в крупных российских городах оборудована ливневкой, а там, где она есть, часто непонятно, кто должен за нее платить", - сказал он журналистам.

По его словам, проблема носит системный характер.

"Климатические изменения усугубляют ситуацию: интенсивность осадков растет, а старая инфраструктура не справляется с нагрузкой. Города, где преобладают водонепроницаемые поверхности - асфальт, бетон, крыши - особенно уязвимы перед стихией", - пояснил Сиваев.

Профессор отметил, что мировые мегаполисы уже нашли экономичный и экологичный подход к решению проблемы интенсивных осадков: увеличение доли водопроницаемых поверхностей, внедрение в городское благоустройство элементов зеленой инфраструктуры, которая задерживает и инфильтрует осадки.

"Зеленые пространства вдоль улиц, во дворах, дождевые сады и пористые покрытия помогают задерживать воду. Например, китайская программа "Город-губка" сократила количество подтоплений в Шанхае и Пекине в разы. В России эта тема пока не в приоритете", - добавил Сиваев.

НИУ ВШЭ Пекин Шанхай Сергей Сиваев
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