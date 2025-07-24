Почти 25% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы менее чем за час

Зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения конструкций из-за непогоды

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Почти четверть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах города менее чем за час в результате залпового ливня, зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения конструкций из-за непогоды, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

"На город обрушился залповый ливень. В отдельных районах меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Восточном административном округе, Юго-Западном административном округе, Центральном административном округе", - заявили в пресс-службе.

"Сегодня возможны порывы ветра до 15 м/с. Непогода сохранится до конца суток. Просим горожан быть внимательными на улице. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций", - добавили в комплексе.

Основной объем осадков ушел в ливневую сеть самотеком, бригадами ГУП "Мосводосток" выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды, говорится в сообщении.