Поиск

Почти 25% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы менее чем за час

Зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения конструкций из-за непогоды

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Почти четверть месячной нормы осадков выпала в отдельных районах города менее чем за час в результате залпового ливня, зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения конструкций из-за непогоды, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

"На город обрушился залповый ливень. В отдельных районах меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Восточном административном округе, Юго-Западном административном округе, Центральном административном округе", - заявили в пресс-службе.

"Сегодня возможны порывы ветра до 15 м/с. Непогода сохранится до конца суток. Просим горожан быть внимательными на улице. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций", - добавили в комплексе.

Основной объем осадков ушел в ливневую сеть самотеком, бригадами ГУП "Мосводосток" выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды, говорится в сообщении.

Мосводосток Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве арестовал вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко

Суд в Москве арестовал вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко

В связи с ночным пожаром в Москве возбуждено уголовное дело

В связи с ночным пожаром в Москве возбуждено уголовное дело

Столичных автомобилистов предупредили о возможном дожде в среду

Столичных автомобилистов предупредили о возможном дожде в среду

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве

В Москве на Филевской линии метро сбой в движении из-за дождя

"Мосводосток" устранил все образовавшиеся после ливня скопления воды в Москве

Повышение температуры ожидается к концу недели в Москве, осадков будет меньше

Аномальное количество осадков выпало в Московском регионе 21 июля

Аномальное количество осадков выпало в Московском регионе 21 июля

Сбит второй летевший на Москву беспилотник

В московском регионе за ночь выпало до 60% месячной нормы осадков

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6808 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2309 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });