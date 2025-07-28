Что произошло за день: понедельник, 28 июля

Сбой у "Аэрофлота" из-за хакерской атаки, запрет на экспорт бензина для производителей, сокращения дедлайна Трампа по украинскому урегулированию

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В работе информационной системы "Аэрофлота" произошел сбой из-за хакерской атаки, возбуждено уголовное дело. В понедельник были отменены десятки рейсов авиакомпании, также объявлено об отмене семи парных рейсов во вторник. В Роскомнадзоре не подтвердили информацию об утечке данных клиентов и сотрудников "Аэрофлота".

- Президент США объявил о сокращении до 10-12 дней дедлайна по достижению соглашения между РФ и Украиной. Трамп также заявил, что "больше не особо заинтересован в беседах" с Путиным.

- Запрет на экспорт бензина в РФ распространен на непосредственных производителей нефтепродуктов, ограничения действуют до 31 августа.

- В Астрахани частично обрушился дом, признанный аварийным пять лет назад и частично расселенный. Возбуждено уголовное дело, объявлен режим ЧС муниципального уровня.

- Камбоджа и Таиланд согласились на прекращение огня, немедленное и без предварительных условий.

- Работающим по патентам иностранцам будет запрещено работать таксистами в Санкт-Петербурге до конца 2025 года.

- Скульптуру "Большая глина № 4" у "ГЭС-2" в Москве заменят на новую в августе. Произведение Урса Фишера было установлено на набережной в 2021 году и вызвало споры среди жителей города.