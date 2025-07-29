Открылась вакансия на должность председателя Верховного суда России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность главы Верховного суда.

"В соответствии с Законом РФ "О статусе судей в Российской Федерации" Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности: председателя Верховного Суда России", - заявили в коллегии.

В сообщении отмечается, что заявления и документы принимаются от претендентов до 25 августа.

Председатель Верховного суда Ирина Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни после продолжительной онкоболезни. Верховный суд она возглавила в апреле 2024 года после кончины ее предшественника Вячеслава Лебедева.