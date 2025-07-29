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Площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась до 21,4 тыс. га

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пожары на площади 21,4 тыс. га действуют в Якутии, их тушат более 420 человек, сообщает оперативный штаб республики во вторник.

Днем ранее в регионе горело около 16,6 тыс. га леса.

"В Якутии действует 21 лесной пожар на площади 21,384 тыс. га. К тушению привлечен 421 человек", - говорится в сообщении.

Пожары зафиксированы на территориях Верхоянского, Оймяконского, Таттинского, Томпонского и Усть-Янского районов.

По данным Минэкологии Якутии, на аналогичную дату прошлого года в регионе действовал 131 лесной пожар на площади более 1 млн га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. По данным Авиалесоохраны, в 2024 году площадь природных пожаров в республике составила около 3,25 млн га.

В настоящее время в республике введен особый противопожарный режим.

Якутия
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