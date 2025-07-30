Курская АЭС сообщила о штатной работе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Курская АЭС работает штатно, сообщило управление коммуникаций атомной станции.

"На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №3. Энергоблок №4 выведен в планово-предупредительный ремонт. Энергоблоки №1 и №2 - в режиме эксплуатации "без генерации" в связи с истечением установленного срока работы", - говорится в сообщении.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее Минобороны сообщило, что вечером 29 июля над Курской областью было уничтожено два беспилотника самолетного типа.