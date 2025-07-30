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Обыски прошли в здании Минобрнауки Ингушетии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур провели обыски в здании министерства образования и науки Ингушетии, сообщили в среду "Интерфаксу" в правоохранительных органах республики.

"Силовики провели следственные действия в Минобразования Ингушетии, на период проведения обысков вход в здание был заблокирован", - сказал собеседник агентства.

Он предположил, что мероприятия могут быть связаны с делом о хищении 15,7 млн рублей при подготовке к ЕГЭ в Ингушетии.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу от официальных источников.

Ранее республиканская прокуратура сообщала агентству, что Магасский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывших директора регионального центра обработки информации и начальника отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности министерства образования и науки республики.

Обвиняемым вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2018 году фигуранты с целью хищения бюджетных средств организовали составление документов с ложными сведениями о выполнении 84 лицами работ по подготовке и проведению в республике Единого государственного экзамена в 2016-2018 годах.

По данным надзорного ведомства, в действительности эти люди педагогами не являлись, участие в проведение экзаменов не принимали.

Кроме того, они изготовили подложные документы с завышенными сведениями о размере компенсации, подлежащей выплате 140 учителям за выполненные ими работы по подготовке и проведению ЕГЭ.

Таким образом, по версии следствия, в 2019 году чиновники похитили свыше 15,7 млн рублей.

В рамках уголовного дела Минобрнауки республики заявило гражданский иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного ущерба.

Ингушетия
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