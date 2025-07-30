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Электроснабжение полностью восстановлено в ростовском Сальске после атаки БПЛА

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение потребителей в городе Сальске Ростовской области, нарушенное после атаки беспилотников в ночь на 29 июля, сообщает областное министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

"Завершены работы по восстановлению электроснабжения потребителей в городе Сальске. К вечеру 29 июля электроснабжение всех абонентов было полностью восстановлено. Основной причиной отключения стали повреждения на воздушной линии электропередачи, полученные в результате атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

В восстановлении ключевой линии электропередачи участвовали две бригады, десять специалистов и четыре единицы техники.

Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что в ночь на 29 июля атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. Возгорание произошло на железнодорожной станции. Из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция.

По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, в результате падения беспилотников и их осколков в Сальске повреждения получили 11 частных и 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов. Без электричества к вечеру вторника оставались 2840 человек.

Сальск Юрий Слюсарь Ростовская область
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