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В Ростовской области после атаки дронов повреждены два десятка домов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Сальске в результате недавней атаки БПЛА повреждения получили одиннадцать частных и десять многоквартирных домов, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"В результате падения беспилотников и их осколков в Сальске пострадали 11 частных и десять многоквартирных домов, несколько нежилых объектов (...) Без электричества к вечеру вторника, 29 июля, еще остаются 2840 человек. Идут восстановительные работы. Социальные объекты к электроснабжению подключены", - говорится в сообщении.

Для оценки ущерба будут созданы несколько групп, которые будут работать параллельно. Обследование домов планируется провести в течение трех дней, а в течение двух недель будут проведены выплаты компенсаций.

"Сейчас нужно понять весь объем работ. Делать это оперативно, для этого сформируйте несколько групп для обследования, которые будут работать по оценке ущерба параллельно. И начинайте восстанавливать с наиболее пострадавших домов", - прокоммантировал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Ранее он сообщил, что в ночь на 29 июля атаки БПЛА были отражены в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. Возгорание произошло на железнодорожной станции. Из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция.

Сальск Юрий Слюсарь Ростовская область
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