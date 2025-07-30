ЦБ РФ сообщил о 15 иностранных поставщиках платежных услуг на начало 2025 года

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Количество иностранных поставщиков платежных услуг (ИППУ) на начало 2025 года составило 15 участников, говорится в материале ЦБ РФ "Результаты наблюдения в национальной платежной системе за 2024 год".

Банк России с 2020 года ведет реестр иностранных поставщиков платежных услуг и мониторит их работу. Перечень ИППУ публиковался до апреля прошлого года, когда регулятор впервые принял решение скрыть список до конца декабря 2024 года. Позднее, 31 января 2025 года, ЦБ сообщил о продлении приостановки публикаций до 31 декабря 2025 года. Несмотря на приостановку, ведение реестра продолжится, отмечал ЦБ.

На декабрь 2022 года, согласно данным ЦБ, в перечень иностранных поставщиков платежных услуг входило пять участников: Bpay (Молдавия), Alipay (Китай), Tenpay (Китай), Душанбе сити банк (Таджикистан) и Moneytune ("Манитун", США).

Количество иностранных ППУ на начало 2021 года составило 26 участников, в начале 2022 года - 24 участника, в начале 2023 года - 4, в начале 2024 года - 10 участников, по данным ЦБ.

ЦБ ранее уже закрывал данные об иностранных компаниях на своем сайте. Так, например, в апреле 2022 года, после новой волны санкций, был скрыт список участников Системы передачи финансовых сообщений Банка России (аналог SWIFT).