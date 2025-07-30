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Россия и Вьетнам намерены сотрудничать в сфере кинопроизводства

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россия и Вьетнам подготовили соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Культурное взаимодействие России и Вьетнама играет важную роль в развитии всеобъемлющего партнерства двух стран. Особое внимание мы уделяем кинематографу. Подготовлен проект Соглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства. Документ позволит создать дополнительные возможности для работы наших кинематографистов", - написала Любимова в своем телеграм-канале по итогам встречи с супругой генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нго Фыонг Ли.

Кроме того, министр сообщила о планах провести в ноябре в Ханое Дни российской культуры, которые станут ответным мероприятием на открывшийся на прошлой неделе Фестиваль вьетнамской культуры в Москве.

РФ Вьетнам Ольга Любимова кино
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