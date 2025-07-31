В России зарегистрировали первый быстрый тест на малярию

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ученые Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первый в России быстрый тест для выявления малярии. Время тестирования составляет 25 минут, что быстро выявлять больных на ранних стадиях заболевания, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Специалисты ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора сделали важный шаг в диагностике малярии, разработав и зарегистрировав первый в России быстрый тест для выявления малярии, который способен установить все 4 вида возбудителя заболевания", - сообщили журналистам в ведомстве.

Разработку можно использовать для лабораторной диагностики тестирования малярийных комаров, что важно на эндемичных территориях. "Это открывает новые возможности для контроля за распространением заболевания в регионах, где малярия представляет серьезную угрозу", - уточнили в ведомстве.

"Россия является страной, свободной от малярии. При этом ежегодно регистрируются завозные случаи заболевания. Наличие современных и быстрых тест-систем позволит своевременно начать лечение и проведение профилактических мероприятий", - добавили в сообщении.