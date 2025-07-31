Лаос подарит России пару слонов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Лаоса Тхонглун Сисулит сообщил, что республика намерена преподнести в дар России пару слонов, которые символизируют мир и благополучие.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве его лаосский коллега сообщил, что по случаю 65-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами правительство и народ Лаоса хотели бы подарить Российской Федерации пару слонов.

"В хозяйстве пригодятся, спасибо", - отреагировал Путин с улыбкой.

При согласии российской стороны принять этот дар, сказал Тхонглун Сисулит, необходимо обсудить вопросы транспортировки слонов.

"Слоны - это символ нашей древней страны - страны миллионов слонов, и они являются символом мира и благополучия", - сказал президент Лаоса.