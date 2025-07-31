Что произошло за день: четверг, 31 июля

Потери ВСУ в Часовом Яре, соглашение ЕС и США о закупках энергоносителей и подаренные слоны из Лаоса

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN подписан президентом РФ.

- Соглашение ЕС-США в энергетике включает закупки СПГ, нефти, ядерного топлива, передовых технологий и инвестиций до конца 2028 года, сообщила ЕК. Ожидаемый объем составит $750 млрд. Между тем Politico со ссылкой на источники пишет, что Дональд Трамп убеждал власти ЕС отказаться от закупки энергоносителей у России и покупать СПГ только у США.

- Еще одно землетрясение зарегистрировано возле Камчатки. В Петропавловске-Камчатском его ощутили силой до трех баллов, в городе Северо-Курильске (о. Парамушир) - до пяти баллов. Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано в Тихом океане на глубине 58 км под морским дном. Между тем в отелях региона отменена часть броней, программы туров корректируются.

- Действие заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов продлено на два года. Как следует из постановления правительства, действие пошлины в 50 тыс. рублей за тонну на нефтепродукты продлевается до 1 января 2028 года.

- Минобороны РФ оценило потери ВСУ в ходе боев за Часов Яр в 7,5 тыс. человек. Сообщается также, что военные РФ взяли в этом населенном пункте в плен около 50 военнослужащих ВСУ, вывели 65 мирных жителей.

- Руководители "Роскосмоса" и НAСA провели первые с 2018 года переговоры. Стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса.

- Верховная рада Украины вернула независимость антикоррупционным ведомствам.

- МИД РФ сделал представление посольству Японии из-за просьбы об экспонате библиотеки. Генконсульство Японии в Южно-Сахалинске попросило вернуть экспонировавшийся с 2001 года в областной научной библиотеке макет храма. В МИД РФ пояснили, что он "ранее рассматривался как официальный подарок".

- Лаос подарит России пару слонов. Об этом сообщил президент страны Тхонглун Сисулит, которого в Москве принял Владимир Путин. Российский лидер отметил, что подарок "в хозяйстве пригодится".