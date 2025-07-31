Поиск

Что произошло за день: четверг, 31 июля

Потери ВСУ в Часовом Яре, соглашение ЕС и США о закупках энергоносителей и подаренные слоны из Лаоса

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN подписан президентом РФ.

- Соглашение ЕС-США в энергетике включает закупки СПГ, нефти, ядерного топлива, передовых технологий и инвестиций до конца 2028 года, сообщила ЕК. Ожидаемый объем составит $750 млрд. Между тем Politico со ссылкой на источники пишет, что Дональд Трамп убеждал власти ЕС отказаться от закупки энергоносителей у России и покупать СПГ только у США.

- Еще одно землетрясение зарегистрировано возле Камчатки. В Петропавловске-Камчатском его ощутили силой до трех баллов, в городе Северо-Курильске (о. Парамушир) - до пяти баллов. Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано в Тихом океане на глубине 58 км под морским дном. Между тем в отелях региона отменена часть броней, программы туров корректируются.

- Действие заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов продлено на два года. Как следует из постановления правительства, действие пошлины в 50 тыс. рублей за тонну на нефтепродукты продлевается до 1 января 2028 года.

- Минобороны РФ оценило потери ВСУ в ходе боев за Часов Яр в 7,5 тыс. человек. Сообщается также, что военные РФ взяли в этом населенном пункте в плен около 50 военнослужащих ВСУ, вывели 65 мирных жителей.

- Руководители "Роскосмоса" и НAСA провели первые с 2018 года переговоры. Стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса.

- Верховная рада Украины вернула независимость антикоррупционным ведомствам.

- МИД РФ сделал представление посольству Японии из-за просьбы об экспонате библиотеки. Генконсульство Японии в Южно-Сахалинске попросило вернуть экспонировавшийся с 2001 года в областной научной библиотеке макет храма. В МИД РФ пояснили, что он "ранее рассматривался как официальный подарок".

- Лаос подарит России пару слонов. Об этом сообщил президент страны Тхонглун Сисулит, которого в Москве принял Владимир Путин. Российский лидер отметил, что подарок "в хозяйстве пригодится".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин подписал закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Путин подписал закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Руководители "Роскосмоса" и NASA провели первые с 2018 года переговоры

Руководители "Роскосмоса" и NASA провели первые с 2018 года переговоры

РКН потребовал от операторов связи удалить программное обеспечение Speedtest

Путин подписал закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов

Путин подписал закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов
Военная операция на Украине

Минобороны РФ оценило потери ВСУ в ходе боев за Часов Яр в 7,5 тыс. человек

Песков отметил, что никакого процесса возвращения бизнеса США в РФ не было

Песков отметил, что никакого процесса возвращения бизнеса США в РФ не было

Белоусов встретился с министром обороны переходного правительства Сирии

Суд взыскал с Тинькова 40 млн руб. в пользу Дерипаски из-за оскорблений в Сети

Суд взыскал с Тинькова 40 млн руб. в пользу Дерипаски из-за оскорблений в Сети

Участник нападения на Дагестан в 1999 году получил 13 лет колонии

В Росрыболовстве отметили, что землетрясение на Камчатке изменило среду обитания рыбы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6854 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });