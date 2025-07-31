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Еще одно землетрясение зарегистрировано возле Камчатки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано в Тихом океане возле Камчатки в четверг вечером по местному времени, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН.

"Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в 17:27 местного времени (8:27 по Москве) с эпицентром в 379 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского или в 241 км восточнее о. Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области) на глубине 58 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

В Петропавловске-Камчатском его ощутили силой до трех баллов.

По данным Сахалинского филиала ЕГС, в городе Северо-Курильске (о. Парамушир) сейсмическое событие ощутили силой до пяти баллов.

Спустя четыре минуты было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в 172 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 33 км.

В обоих случаях тревога цунами не объявлялась.

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По информации филиала ЕГС, минувшей ночью сейсмологи зарегистрировали более 200 афтершоков, самый сильный был магнитудой 6,5.

Как сообщалось, в среду в 11:24 по местному времени (2:24 по московскому ) произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. Это землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, после чего туда пришли четыре волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 м. Тревогу цунами на Камчатке сняли в среду в 22:30 по местному времени (13:30 по Москве), спустя полчаса тревогу цунами отменили на Северных Курилах.

По данным сейсмологов Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН, афтершоковый процесс будет продолжаться последующие месяцы, наиболее опасными с точки зрения повторения сильных сейсмических событий являются ближайшие двое суток.

Камчатский филиал ЕГС в среду сообщал, что ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца, следует ожидать сильных афтершоков, с магнитудой до 7,5, такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью 5-6 баллов в Петропавловске-Камчатском и опасные цунами. В связи с этим сейсмологи не рекомендуют в ближайшее время посещение побережья Авачинского залива, особенно таких мест как Халактырский пляж, бухта Англичанка, озеро Приливное, и других водных объектов.

Камчатка Тихий океан Петропавловск-Камчатский Северо-Курильск Парамушир Северные Курилы
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