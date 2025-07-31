Туроператоры сообщили об отмене части броней в отелях Камчатки после землетрясения

Некоторые жители ночуют в палатках в парке Победы в Петропавловске-Камчатском из-за страха повторного землетрясения Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - После произошедшего на Камчатке сильного землетрясения в отелях региона отменена часть броней, программы туров корректируются с учетом последствий стихийного бедствия, сообщила председатель Ассоциации туриндустрии Камчатки и директор компании "Камчатинтур" Ирина Седова.

"Насколько я знаю, в нескольких гостиницах вчера прошла волна отмен бронирований. У туроператоров отказы если и были, то точно не массовые, единичные. Чрезвычайное положение не объявлено, соответственно, отмена туров происходит за вычетом фактически понесенных расходов. Кто-то не готов отказываться от поездки, но просит гарантий безопасности. Мы, например, получили от своего партнера письмо с такой просьбой о гарантиях безопасности приема туристов. Просьба неожиданная - понятно, что мы выполняем все требования и следуем всем официальным ограничениям, установленным в этой ситуации, и безопасность туристов для нас также на первом месте", - цитирует ее пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В целом туркомпании региона, по словам Седовой, работают в штатном режиме, так как жертв и пострадавших нет, как и серьезных разрушений.

"Землетрясение было сильным, но жертв и пострадавших, в том числе среди туристов, нет, краевой аэропорт работает в обычном режиме. Нет и больших разрушений, за исключением одного старого, аварийного здания детского сада, находившегося на реконструкции, у которого обрушился фасад. Наши туристы живут на курорте Паратунка примерно в 70 км от Петропавловска-Камчатского в окружении гор, термальных источников, озера с целебными грязями, и здесь нет высоких зданий. У нас в момент землетрясения туристы были также на сплаве, все прошло нормально. Другая группа была на морской прогулке, но на воде также безопасно, опаснее из-за возможности цунами - на берегу. Поэтому были закрыты пляжи", - сказала она.

Эксперт добавила, что туроператоры сейчас корректируют программы пребывания туристов.

"Природные парки "Вулканы Камчатки" ввели ограничения на посещение ряда туристических маршрутов в связи с повышенной сейсмической активностью. Нельзя посещать вулкан Горелый, поэтому мы везем туристов на Дачные источники, где нет опасности камнепада", - пояснила Седова.

Эксперт отметила, что более сложная ситуация сложилась на Курильских островах. Там есть разрушения инфраструктуры. Как ранее сообщали в РСТ, туры на Курилы могут отменяться до момента восстановления инфраструктуры.

По оценке РСТ, в регионе может сейчас находиться до 8 тыс. туристов.

Как сообщалось, в среду в 11:24 по местному времени (2:24 по московскому) произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. Это землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, после чего туда пришли четыре волны цунами. Тревогу цунами на Камчатке сняли в среду в 22:30 по местному времени (13:30 по Москве), спустя полчаса тревогу цунами отменили и на Северных Курилах.

По данным сейсмологов Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН, афтершоковый процесс будет продолжаться последующие месяцы, наиболее опасными с точки зрения повторения сильных сейсмических событий являются ближайшие двое суток.

Камчатский филиал ЕГС в среду сообщал, что ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца, следует ожидать сильных афтершоков, с магнитудой до 7,5, такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью 5-6 баллов в Петропавловске-Камчатском и опасные цунами. В связи с этим сейсмологи не рекомендуют в ближайшее время посещение побережья Авачинского залива, особенно таких мест, как Халактырский пляж, бухта Англичанка, озеро Приливное и другие водные объекты.