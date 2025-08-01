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ФСБ сообщила об аресте крымчанина за передачу Киеву данных о ПВО полуострова

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Житель Крыма задержан и арестован по делу о передаче украинской разведке сведений о ПВО в Севастополе, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены. Установлено, что гражданин инициативно установил связь с представителем Сил специальных операций ВСУ посредством Telegram-канала, используемого украинскими спецслужбами для сбора разведывательных данных", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, задержанный "осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе", сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения он передал украинской разведке через мессенджер.

"Задержанный дал признательные показания и в его отношении следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена", - сообщили в ЦОС, напомнив, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд арестовал мужчину.

"Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения молодежи, в том числе несовершеннолетних граждан России в противоправную деятельность", - заявили в ФСБ.

Крым ФСБ Украина Севастополь
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