Мужчина задержан в Крыму за передачу Украине координат комплексов C-300

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ФСБ объявила о задержании в Крыму россиянина, завербованного Главным управлением разведки министерства обороны Украины для сбора информации о военных объектах на полуострове, а также подготовки диверсий.

"По заданию куратора он изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства, а также направил украинской спецслужбе через мессенджер WhatsApp фото-видеоматериалы позиций двух зенитно-ракетных комплексов С-300 на территории Республики Крым с указанием их координат", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

У задержанного изъято более одного килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор.

Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (государственная измена) УК России.

"Фигурант дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию спецслужб Украины, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.