Поиск

Мужчина задержан в Крыму за передачу Украине координат комплексов C-300

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ФСБ объявила о задержании в Крыму россиянина, завербованного Главным управлением разведки министерства обороны Украины для сбора информации о военных объектах на полуострове, а также подготовки диверсий.

"По заданию куратора он изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства, а также направил украинской спецслужбе через мессенджер WhatsApp фото-видеоматериалы позиций двух зенитно-ракетных комплексов С-300 на территории Республики Крым с указанием их координат", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

У задержанного изъято более одного килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор.

Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (государственная измена) УК России.

"Фигурант дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию спецслужб Украины, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.

Крым С-300 ФСБ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минсельхоз РФ продлил запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2027 г.

Минсельхоз РФ продлил запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2027 г.
Военная операция на Украине

20 беспилотников ВСУ нейтрализованы за ночь над регионами РФ и Черным морем

Здание колледжа частично обрушилось во Владивостоке

Здание колледжа частично обрушилось во Владивостоке

Аэропорты Сочи и Геленджика временно не обслуживают рейсы

Путин предупредил, что выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен

Путин предупредил, что выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен

Глава РФ заявил, что если США не нужно продление ДСНВ, то и РФ не нужно

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Кремль предупредил Белый дом о последствиях поставок Украине "Томагавков"

Путин заявил о попытке извне организовать "цветную революцию" в Сербии

Путин заявил о попытке извне организовать "цветную революцию" в Сербии

Президент России назвал президента США комфортным собеседником

Президент России назвал президента США комфортным собеседником
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7274 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });