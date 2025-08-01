Власти Швейцарии огорчены пошлинами США в размере 39%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Правительство Швейцарии разочаровано мерами администрации США, которая с 1 августа ввела в отношении Берна пошлины в размере 39%.

"Мы огорчены этими мерами, поскольку США не приняли во внимание прогресс на двусторонних переговорах, которые идут с мая, и на которых Швейцария всегда занимала конструктивную позицию", - приводит в пятницу агентство ЭФЭ слова представителя министерства финансов Швейцарии Паскаля Холленштайна.

Он отметил, что правительство страны намерено проанализировать ситуацию перед тем, как предпринять ответные меры. В то же время швейцарские власти намерены изыскать путем переговоров решение, благоприятное для Швейцарии.

Пошлины США на товары из Швейцарии, которые начнут применяться с 7 августа, - одни из самых высоких. Более высокие пошлины введены лишь в отношении Сирии (41%), Мьянмы (40%) и Лаоса (40%).