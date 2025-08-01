Пакистан удовлетворен торговым соглашением с США и пошлинами в 19%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Правительство Пакистана довольно достижением торгового соглашения с США, которое предусматривает пошлину в 19% на пакистанский импорт, сообщает Dawn со ссылкой на заявление пакистанского Минфина.

"Это решение отражает сбалансированный и перспективный подход американских властей, который сохраняет конкурентоспособность Пакистана по сравнению с другими странами Южной и Юго-Восточной Азии, - считают в министерстве. - Такой размер пошлины, как ожидается, будет поддерживать экспортный потенциал Пакистана, особенно в ключевых секторах, таких как текстильная промышленность, которая остается основой экспорта".

31 июля стало известно, что США и Пакистан заключили торговое соглашение. Изначально, в апреле, размер пошлин на товары Пакистана, которые планировали ввести США, составлял 29%.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф благодарил президента США Дональда Трампа за его роль в заключении соглашении. Трамп в свою очередь уверял, что Вашингтон и Исламабад будут вместе работать над разработкой пакистанских нефтяных запасов. "Кто знает, может, однажды эту нефть будут продавать Индии!" - добавил Трамп.

31 июля вечером Трамп подписал указ о введении новых тарифов для 68 стран и ЕС. Новые пошлины вступят в силу 7 августа.