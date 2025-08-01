Приставы приостановили работу выработки на шахте ЮГК в Челябинской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Судебные приставы Пластовского городского отделения приостановили на 90 суток деятельность подземной горной выработки участка "Центр" на объекте "Рудник "Шахта "Центральная", сообщила пресс-служба ФССП по Челябинской области.

Работа выработки приостановлена на основании решения Пластовского городского суда о привлечении ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Как уточняет пресс-служба, сотрудники Ростехнадзора в ходе проверки выявили нарушения правил промышленной безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых на руднике шахты "Центральная", в частности, нарушения были выявлены в штреке и квершлаге 173, которые не были обеспечены расчетным количеством воздуха. Также было установлено, что "в штреке, квершлаге №173 и транспортном уклоне крепление подземных горных выработок с шагом 0,7*0,7 фактически отсутствует".

Кроме того, проверка установила, что "не обеспечена система обнаружения места нахождения человека в реальном времени во всех действующих горных выработках - штреке, квершлаге, транспортном уклоне - с передачей информации на дисплей диспетчера", а также были заявлены претензии к нарушению плана развития горных работ.

Суд при рассмотрении дела о нарушениях отметил, что для их устранения "требуются большие финансовые затраты и значительный промежуток времени", в который "в случае производственных работ, жизнь и здоровье работников ПАО "ЮГК" шахта "Центральная" будут подвергаться опасности".

"Установив вину ПАО "Южуралзолото", суд в качестве наказания избрал административное приостановление деятельности объекта, заключающееся во временном прекращении эксплуатации подземной горной выработки бурового штрека №173, квершлага №173 и транспортного уклона участка "Центр" шахты "Центральная" на срок 90 суток", - говорится в сообщении.

Приставы вместе с сотрудникам Ростехнадзора опечатали вход к опасному участку производственного объекта.

Как сообщалось, Советский районный суд Челябинска 11 июля удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК (67,85%) и УК ЮГК (100%), а также долей в ряде компаний нескольких связанных с ним лиц, из-за коррупционного происхождения бизнеса. Решение было обращено к немедленному исполнению.

Генпрокуратура также 30 июля подала иск о взыскании со Струкова 3,9 млрд рублей ущерба, нанесенного почвам в результате прорыва дамбы на одном из месторождений ЮГК в Челябинской области. Заседание для проведения собеседования по этому иску назначено на 21 августа.