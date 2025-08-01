Утвержден порядок введения внешнего управления в частных компаниях авиапрома и судостроения при военном положении

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило порядок введения внешнего управления в негосударственных предприятиях, выпускающих авиационную и судостроительную продукцию гражданского и военного назначения. Соответствующее постановление опубликовано 1 августа.

Такой порядок введения внешнего управления в компаниях авиапрома и судостроения будет действовать в условиях военного положения, объяснил Минпромторг.

"Внешнее управление на таких предприятиях может устанавливаться, если компания нарушает свои обязательства по государственным контрактам, в том числе не обеспечивает поставки необходимой продукции. Кроме того, основаниями для введения внешнего управления может быть несоответствие качества изделий контрактным требованиям или установление прямого или косвенного контроля над предприятием иностранных граждан из недружественных стран", - добавили в министерстве.

Решение о введении внешнего управления будет принимать рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии, оформляется оно актом Минпромторга.

Получающая актив в управление организация должна будет представить в Минпромторг план своей деятельности, который, в частности, предполагает исполнение государственных контрактов в установленные сроки.

"После того, как цели внешнего управления предприятием будут достигнуты, рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии может принять решение о прекращении внешнего управления и возобновлении прав акционеров предприятия", - говорится в сообщении.