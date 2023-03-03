В срывающих ГОЗ компаниях будут вводить внешнее управление в случае военного положения

Права акционеров таких организаций будут приостанавливаться

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в случае введения военного положения на территории РФ, в компаниях, срывающих сроки выполнения гособоронзаказа (ГОЗ), будет вводиться внешнее управление, права акционеров будут приостанавливаться.

Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, в случае нарушения предприятиями поставок военной продукции по ГОЗ "впредь до отмены военного положения: приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления".

"На основании предложений министерства промышленности и торговли РФ определяется управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа такого хозяйственного общества, а также в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения обязательств по государственному оборонному заказу, полномочия общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества", - говорится в документе.

Также правительству поручено образовать при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ "рабочую группу по вопросам деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа, в период действия военного положения".

В документе говорится, что рабочая группа будет оценивать деятельность предприятий, участвующих в выполнении ГОЗ, формировать позицию по вопросам, связанным с приостановлением прав акционеров этих предприятий и полномочий их органов управления.

Кабмину также поручено принять необходимые меры по защите трудовых прав работников и бюджетных средств, инвестируемых в данные предприятия.