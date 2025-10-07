Поиск

Путин заявил об опережающих темпах разработки новейших средств вооружения в РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил важную роль оборонно-промышленного комплекса страны. Он заявил, что ВПК РФ опережающими темпами ведет разработку новейших средств вооруженной борьбы и их поставку в войска.

"Хочу отметить важнейшую роль оборонно-промышленного комплекса страны в обеспечении успешных действий российской армии. Предприятия "оборонки" обеспечивают в полном объёме потребность Вооружённых Сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике. Наряду с плановыми поставками опережающими темпами идёт разработка новейших средств вооружённой борьбы и их поставка в войска", - сказал Путин на совещании с руководством министерства обороны и Генштаба во вторник.

Владимир Путин Валерий Герасимов Минобороны РФ
