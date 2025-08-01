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В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены еще двое

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Шесть белгородских муниципалитетов подверглись атакам ВСУ, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В селе Головчино Грайворонского округа мужчина получил контузию в результате детонации дрона о дорожное полотно. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал он в Telegram.

Также в округе дронами повреждены частный дом и автомобиль.

"В селе Отрадное Белгородского района дрон атаковал "ГАЗель". Пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода. У него диагностировали баротравму. Лечение продолжит в стационаре. От взрыва у транспортного средства повреждены крыша и лобовое стекло", - проинформировал Гладков.

Кроме того, в Отрадном повреждено остекление балкона одной квартиры многоквартирного дома. Ещё один беспилотник ударил по частному дому - выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор.

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате прилета снаряда на территорию домовладения повреждены надворная постройка и легковой автомобиль. В селе Маломихайловка дрон повредил припаркованный автомобиль.

В поселке Уразово FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно - повреждено остекление двух частных домов. Вследствие удара второго дрона огнем уничтожен припаркованный автомобиль. В селе Борки в результате детонации FPV-дронов выбиты окна в частном доме и здании объекта торговли. В селе Шелаево дрон сдетонировал о землю - повреждены забор, гараж и три легковых автомобиля. Также посечено окно в соседнем домовладении.

В селе Грузское Борисовского района тремя дронами атакован частный дом - повреждены кровля и забор.

Вячеслав Гладков Белгород Уразово Маломихайловка Шебекинский округ Белгородская область Грайворонский округ
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