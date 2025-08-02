Верховный правитель Малайзии посетит РФ с госвизитом 5-10 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим посетит Российскую Федерацию с государственным визитом 5-10 августа, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"На 6 августа с. г. в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом. Будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы", - говорится в сообщении.