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Верховный правитель Малайзии посетит РФ с госвизитом 5-10 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим посетит Российскую Федерацию с государственным визитом 5-10 августа, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"На 6 августа с. г. в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом. Будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы", - говорится в сообщении.

Малайзия
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