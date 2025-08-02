Несколько домов и машин повреждены в результате атаки БПЛА в Воронежской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о разрушениях в одном из районов после отражения атаки БПЛА в ночь на субботу.

"В одном из районов в результате падения обломков уничтоженных БПЛА произошло возгорание кровли нежилого здания (оно было оперативно потушено), повреждены стены и остекление ряда домов, трактор и несколько автомобилей", - написал он в своем телеграм-канале утром в субботу.

Пострадавших нет, уточнил губернатор.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщало об уничтожении 12 украинских БПЛА над Воронежской областью.