Несколько домов и машин повреждены в результате атаки БПЛА в Воронежской области
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о разрушениях в одном из районов после отражения атаки БПЛА в ночь на субботу.
"В одном из районов в результате падения обломков уничтоженных БПЛА произошло возгорание кровли нежилого здания (оно было оперативно потушено), повреждены стены и остекление ряда домов, трактор и несколько автомобилей", - написал он в своем телеграм-канале утром в субботу.
Пострадавших нет, уточнил губернатор.
Ранее в субботу Минобороны РФ сообщало об уничтожении 12 украинских БПЛА над Воронежской областью.