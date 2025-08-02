Размер зарплаты в РФ для отдельных категорий бюджетников проиндексируют на 7,6% с 1 октября

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство России проиндексирует на 7,6% размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников с 1 октября 2025 года, распоряжение об этом подписано.

"Повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте кабмина.

Уточняется, что на индексацию зарплаты таким работникам в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 млрд рублей.