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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Мордовии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся в Мордовии, шесть человек получили травмы, сообщается в телеграм-канале МВД по Республике Мордовия.

По информации ведомства, ДТП произошло утром 2 августа недалеко от села Хлебино Теньгушевского района.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил опрокидывание автобуса, в котором находились 48 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, на правый бок", - говорится в сообщении.

В результате ДТП шесть человек, в том числе ребенок, получили легкие и средней тяжести травмы. Части из них, в том числе несовершеннолетнему, медицинская помощь оказана на месте, часть доставлена в больницу.

Водитель трезв. На месте происшествия работает полиция.

Мордовия
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