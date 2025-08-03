Российские военные нейтрализовали накануне вечером 41 украинский БПЛА

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Вечером в субботу был нейтрализован 41 украинский беспилотник в Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областях и над Черным морем, сообщили в министерстве обороны.

"В период с 20.00 мск до 23.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 - над территорией Белгородской области, 9 - над акваторией Черного моря, 8 - над территорией Воронежской области, 3 - над территорией Курской области, 2 - над территорией Брянской области", - сообщили в военном ведомстве.