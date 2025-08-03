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Аэропорт Пулково снял все ограничения на прием и выпуск рейсов

Ранее аэропорт возобновил обслуживание рейсов, но принимал и выпускал их по согласованию

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Полностью сняты ограничения, введенные ранее в аэропорту Пулково, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в воскресенье.

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" четыре самолета, выполнявшие рейсы в Петербург.

"Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов", - добавляет Кореняко.

Ранее в воскресение Росавиация сообщила, что аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов, прием и выпуск которых осуществляется "по согласованию с соответствующими органами".

Пулково Росавиация
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