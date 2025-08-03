Аэропорт Пулково снял все ограничения на прием и выпуск рейсов
Ранее аэропорт возобновил обслуживание рейсов, но принимал и выпускал их по согласованию
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Полностью сняты ограничения, введенные ранее в аэропорту Пулково, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в воскресенье.
В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" четыре самолета, выполнявшие рейсы в Петербург.
"Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов", - добавляет Кореняко.
Ранее в воскресение Росавиация сообщила, что аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов, прием и выпуск которых осуществляется "по согласованию с соответствующими органами".