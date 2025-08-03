Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась

Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке Фото: Артем Шелдовицкий/РИА Новости

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ученые фиксируют снижение активности вулкана Крашенинникова, извержение которого - первое за историю наблюдений - началось в ночь на воскресенье на Камчатке, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"Активность вулкана снизилась. Умеренная эксплозивная активность, возможно, продолжается, но плотный пепловый шлейф от вулкана на спутниковых снимках не наблюдается. В настоящее время вулкан покрыт плотной облачностью", - говорится в сообщении.

По данным ученых, эксплозивное извержение вулкана, вероятно, продолжается. Выбросы пепла на высоте до 10 км над уровнем моря могут произойти в любое время.

Вулкану Крашенинникова присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Вулкан относится к Восточному вулканическому поясу. Он расположен на территории Кроноцкого заповедника, в 200 км от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1 856 метров.

Ранее KVERT сообщала, что первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова началось в 4:50 3 августа по камчатскому времени, с выбросами пепла до 3-4 км над уровнем моря. На некоторых участках Кроноцкого заповедника наблюдалось выпадение пепла.