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Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
Фото: Артем Шелдовицкий/РИА Новости

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ученые фиксируют снижение активности вулкана Крашенинникова, извержение которого - первое за историю наблюдений - началось в ночь на воскресенье на Камчатке, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"Активность вулкана снизилась. Умеренная эксплозивная активность, возможно, продолжается, но плотный пепловый шлейф от вулкана на спутниковых снимках не наблюдается. В настоящее время вулкан покрыт плотной облачностью", - говорится в сообщении.

По данным ученых, эксплозивное извержение вулкана, вероятно, продолжается. Выбросы пепла на высоте до 10 км над уровнем моря могут произойти в любое время.

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Вулкан относится к Восточному вулканическому поясу. Он расположен на территории Кроноцкого заповедника, в 200 км от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1 856 метров.

Ранее KVERT сообщала, что первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова началось в 4:50 3 августа по камчатскому времени, с выбросами пепла до 3-4 км над уровнем моря. На некоторых участках Кроноцкого заповедника наблюдалось выпадение пепла.

Камчатка вулкан Крашенинникова KVERT РАН
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