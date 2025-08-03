Три беспилотника подавлены средствами РЭБ в Ленинградской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Три дрона нейтрализованы над территорией Ленинградской области средствами РЭБ в воскресенье, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Отбой воздушной опасности в Ленинградской области", - написал он в своем телеграм-канале.

Дрозденко отметил, что разрушений и пострадавших нет.

Ранее опасность БПЛА была объявлена в западных, южных и восточных районах Ленинградской области.

Со своей стороны Минобороны РФ сообщило, что три украинских БПЛА самолетного типа уничтожены и перехвачены над Ленинградской областью в период с 8:00 до 8:10 воскресенья.



