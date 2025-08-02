Поиск

Женщина ранена при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона на коммерческий объект в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Женщина, получившая осколочное ранение ноги, самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи. В настоящее время бригада СМП доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Вследствие детонации повреждена кровля здания.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО в период с 08:00 до 10:15 мск субботы уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа: четыре - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области.

Белгородская область Вячеслав Гладков Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оператор ж/д перевозок сообщил о задержке 14 поездов в Крым и из Крыма

Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" участникам СВО

Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" участникам СВО

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Вулкан Ключевской выбросил девятикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской выбросил девятикилометровый столб пепла

Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Самаре

При атаке БПЛА на пензенское предприятие погибла женщина

Один человек погиб в результате массированной атаки БПЛА на Ростовскую область

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло возле Северных Курил

Что произошло за день: пятница, 1 августа

Трамп распорядился о размещении ядерных подлодок из-за высказываний Медведева

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6869 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2326 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });