Женщина ранена при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мирная жительница пострадала при атаке украинского дрона на коммерческий объект в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Женщина, получившая осколочное ранение ноги, самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи. В настоящее время бригада СМП доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Вследствие детонации повреждена кровля здания.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО в период с 08:00 до 10:15 мск субботы уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа: четыре - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области.