Водитель автобуса задержан после столкновения с поездом в Ленобласти

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - После столкновения автобуса и грузового поезда в Лодейнопольском районе Ленинградской области задержан водитель автобуса, сообщает во вторник пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

В понедельник на железнодорожном переезде под Лодейным Полем столкнулись автобус, в котором находились около 40 паломников, и грузовой поезд. Предварительно установлено, что водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал - машинист поезда применил экстренное торможение, но состав все равно задел заднюю часть автобуса.

По данным правительства Ленобласти, в результате ДТП один человек погиб и 16 получили травмы. Как уточнили в Минздраве РФ, по состоянию на вторник девять пострадавших остаются в стационарах, один - в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено два уголовных дела - по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), которое находится в производстве полиции, и по статье о нарушении правил безопасности железнодорожного транспорта (часть 2 статьи 263 УК РФ), которое расследует СК.