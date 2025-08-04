В волгоградской Иловле после атаки БПЛА восстановили электроснабжение

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Волгоградской области в рабочем поселке Иловля энергетики восстановили электроснабжение после ночной атаки беспилотников, сообщает администрация района.

"Электроснабжение Иловли и всего Иловлинского района полностью восстановлено. Водоснабжение жителей районного поселка и близлежащих населенных пунктов возобновлено", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на понедельник была отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферыа. В частности, в Иловлинском районе в результате падения обломков был перебит высоковольтный провод, без электричества осталась Иловля и соседние населенные пункты.

На станции Арчеда загорелось техническое здание. У станции прекращали движение поездов для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, упавшего на рельсы.