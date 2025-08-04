Поиск

В волгоградской Иловле после атаки БПЛА восстановили электроснабжение

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Волгоградской области в рабочем поселке Иловля энергетики восстановили электроснабжение после ночной атаки беспилотников, сообщает администрация района.

"Электроснабжение Иловли и всего Иловлинского района полностью восстановлено. Водоснабжение жителей районного поселка и близлежащих населенных пунктов возобновлено", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на понедельник была отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферыа. В частности, в Иловлинском районе в результате падения обломков был перебит высоковольтный провод, без электричества осталась Иловля и соседние населенные пункты.

На станции Арчеда загорелось техническое здание. У станции прекращали движение поездов для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, упавшего на рельсы.

Иловлинский район Иловля Арчеда Волгоградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Исполнители теракта в Crocus City Hall признали вину и заявили о раскаянии

Исполнители теракта в Crocus City Hall признали вину и заявили о раскаянии

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

Власти сообщили об уходе сети "Красное и белое" из Вологодской области

Власти сообщили об уходе сети "Красное и белое" из Вологодской области

Туристку оштрафовали в Сочи за съемку последствий прилета БПЛА

Корпорация развития Курской области будет ликвидирована

В Кремле после полемики Трампа и Медведева напомнили, что внешнюю политику определяет Путин

В Кремле не хотели бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз

В Кремле не хотели бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз

Движение поездов возобновлено после атаки беспилотников в Волгоградской области

Суд РФ удовлетворил иск Газпрома об антиисковом запрете "Нафтогазу Украины"

Предположительным виновником ДТП с поездом в Ленобласти назван водитель автобуса

Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2332 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6880 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });